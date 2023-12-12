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Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? 12 Aralık 2023

Bu hafta halka arz olacak şirketler ve hisseler birçok borsa yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Son yıllarda popüler bir yatırım aracına dönüşen borsa istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Sermaye Piyasa Kurulu Aralık ayının ilk haftası 3 şirketin halka arzına onay verdi. Bu kapsamda Mega Metal San. ve Tic. A.Ş., Kuzey Boru A.Ş. ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 7-8 Aralık Perşembe ve Cuma günü halka arz oldu. Yeni haftada SPK'nın onay verdiği Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 13-14-15 Aralık tarihlerinde halka arz olacak. Peki, bu hafta halka arz olacak şirketler kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu ve hangi bankalarda var? Arz fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar.

11:28 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 11:27 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri?
Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri?

‘Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Aralık ayında halka arz olan hisseler neler?’ sorularının yanıtları borsaya yeni girecek veya yatırım yapacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. Aralık ayının başlamasıyla birlikte halka arz olacak şirketler ve hisseler açıklanmaya devam ediyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler ise SPK tarafından duyuruldu. Peki, bu hafta halka arz olan hisseler hangileri? İşte detaylar.

BU HAFTA HALKA ARZ HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alarak talep toplayacak şirketler şöyle belirlendi:

> Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(13-14-15 Aralık)

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER KAÇ LOT VERECEK?

AVRUPAKENT GYO

Avrupakent GYO toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak.

ARALIK AYINDA HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER NELER?

> Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(13-14-15 Aralık)
> Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
(7-8 Aralık)
> Kuzey Boru A.Ş.
(7-8 Aralık)
> Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(7-8 Aralık)

KASIM AYINDA HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER NELER?

> SKYMD: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

> BEGYO: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

> AGROT: Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

> EKOS: Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

> BINHO: 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

> MARBL: Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.

EKİM AYINDA HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER NELER?

> TABGD: Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

> VRGYO: Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

> MHRGY: Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

> BORLS: Borlease Otomotiv A.Ş.

> DOFER: Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

> MEKAG: Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

EYLÜL AYINDA HALKA ARZ OLAN HİSSELER NELER?

Eylül ayında halka arz olan hisseler şöyle:

> (Simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

> Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

> Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.

> Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

> Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

> Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.



#Borsa İstanbul
#Sermaye Piyasası Kurulu
#Reeder Teknoloji
#Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
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