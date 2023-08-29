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Ekonomi

ebebek’in halka arzında talep zamanı

Anne ve bebek ürünleri zinciri ebebek markası bugün borsada talep toplamaya başlıyor. Pazarın yüzde 31’ine sahip markanın yüzde 29,41’i halka açılıyor. 40 milyon lotla borsaya açılacak ebebek’in marka büyüklüğü ise milyar lirayı aşıyor. ebebek’in Türkiye çapında 200’den fazla mağazası bulunuyor.

Ekonomi Servisi
04:00 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Anne ve bebek ürünlerinde faaliyet gösteren ebebek Mağazacılık, halka arz için bugün talep toplamaya başlayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir gün ara verilecek şirketin talep toplama işlemi 31 Ağustos ve 1 Eylül’de devam edecek. 200 perakende mağazası ve e-ticaret platformları üzerinden aktif satış yapan e-bebek, yüzde 29,41 halka açıklık oranı ile bireysel yatırımcıya eşit olarak toplamda 40 milyon lot dağıtmak için Sermaye Piyasaları Kurumu’ndan onay aldı.

PAZARIN %31’İNİ ELİNDE TUTUYOR

Müşterilerine 4 ana ve 11 alt kategoride toplamda 11 bin 800 farklı ürün sunan ebebek, Türkiye pazarının %31.4'ünü elinde bulunduruyor. Türkiye merkezli bir şirket olan ebebek, hızlı tüketim, tamamlayıcı ürünler, bebek araç gereçleri ve tekstil ürünleri olmak üzere dört ana kategoride faaliyet gösteriyor. 220 mağaza ile iç pazarda güçlü bir varlığa sahip olan şirket; İngiltere, ABD ve Almanya'da da faaliyet gösteriyor.

İLK ÇEYREKTE 1,4 MİLYARLIK SATIŞ

2020'de 29 milyon TL, 2021'de 38 milyon TL ve 2022'de 74 milyon TL yatırım yapan şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde ise 30 milyon liradan fazla yatırım yaptı. Mağaza sayısını yılda yaklaşık yüzde 10 artıran ebebek, geçen yıl satışlarının yüzde 14.4'ünü e-ticaret kanallarından elde etti. Şirket 2023'ün ilk çeyreğinde satışlarını %133 artarak 1 milyar 413 milyon 262 bin liraya çıkardı.




#Halka arz
#ebebek
#Ticaret
#Yatırım
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