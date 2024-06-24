Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 37
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
"İSTANBUL DAHİL MARMARA VE EGE'DE KUZEYLİ RÜZGARLAR SICAKLIĞI ORTALAMAYA ÇEKTİ"
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün pazar rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat). Orman yangını kontrolünde önemli. İstanbul Şile ve Kilyos'da Rip akıntısı olur dikkat. İstanbul dahil Marmara ve Ege'de kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı ortalamaya çekti." ifadelerini kullandı.
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"O BÖLGE DIŞINDA ÜLKEDE YAĞIŞ YOK! 3 GÜN AŞIRI SICAKLAR VAR"
Şen bir sonraki paylaşımında ise "Bugün pazar Doğu Anadolu'nun güneyi dışında ülkede yağış yok. Önümüzdeki 1 haftada da yağış görünmüyor. Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu İç Ege, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında ve Trakya'da aşırı sıcaklar var." dedi.