Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 HAZİRAN 2024

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

📆24 Haziran 2024 Pazartesi

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/snnXmhQ8K0 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 24, 2024

"İSTANBUL DAHİL MARMARA VE EGE'DE KUZEYLİ RÜZGARLAR SICAKLIĞI ORTALAMAYA ÇEKTİ"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün pazar rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat). Orman yangını kontrolünde önemli. İstanbul Şile ve Kilyos'da Rip akıntısı olur dikkat. İstanbul dahil Marmara ve Ege'de kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı ortalamaya çekti." ifadelerini kullandı.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? 24-30 HAZİRAN 2024





Haftalık Hava Tahmini

📅(24 - 30 Haziran 2024)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü biraz azalacağı ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/x1bVacK7pD — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 23, 2024

"O BÖLGE DIŞINDA ÜLKEDE YAĞIŞ YOK! 3 GÜN AŞIRI SICAKLAR VAR"

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Bugün pazar Doğu Anadolu'nun güneyi dışında ülkede yağış yok. Önümüzdeki 1 haftada da yağış görünmüyor. Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu İç Ege, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında ve Trakya'da aşırı sıcaklar var." dedi.







