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Bugünden itibaren 3 güne dikkat çekildi! Bu hafta hava nasıl olacak? 24-30 Haziran Pazartesi il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2024 Pazartesi günü hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24-30 Haziran Pazartesi il il hava durumu raporunun ayrıntıları...

10:37 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 HAZİRAN 2024

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

"İSTANBUL DAHİL MARMARA VE EGE'DE KUZEYLİ RÜZGARLAR SICAKLIĞI ORTALAMAYA ÇEKTİ"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün pazar rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat). Orman yangını kontrolünde önemli. İstanbul Şile ve Kilyos'da Rip akıntısı olur dikkat. İstanbul dahil Marmara ve Ege'de kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı ortalamaya çekti." ifadelerini kullandı.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? 24-30 HAZİRAN 2024


"O BÖLGE DIŞINDA ÜLKEDE YAĞIŞ YOK! 3 GÜN AŞIRI SICAKLAR VAR"

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Bugün pazar Doğu Anadolu'nun güneyi dışında ülkede yağış yok. Önümüzdeki 1 haftada da yağış görünmüyor. Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu İç Ege, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında ve Trakya'da aşırı sıcaklar var." dedi.



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