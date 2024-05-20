Altın fiyatları, jeopolitik risklerin artmasının ardından tarihi zirveye yükselirken gümüş de 11 yılı aşkın sürenin zirvesini gördü. Altın fiyatları, Fed’in bu yıl parasal gevşemeye başlayacağı beklentisi ve İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasının ardından artan güvenli liman talebi nedeniyle tüm zamanların zirvesine yükseldi. Peki, yükseliş devam edecek mi? Bugün altın kaç TL?

ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,36 yükselişle 2,448 dolar seviyesinde işlem gördü. Gümüşün ons fiyatı ise 30 doların üzerindeki seyrini sürdürdü.

Gram ve çeyrek altın fiyatları ise hem ons altın hem de dolar/TL'deki fiyatlamalarda etkilendi.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe 2.533 lira civarında başladı. Çeyrek altın ise 4.137 lira civarında alıcı buldu.

20 MAYIS 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 523 lira

Çeyrek altın: 4 bin 277 lira

Cumhuriyet altını: 17 bin 424 lira

Tam altın: 17 bin 107 lira

Yarım altın: 8 bin 553 lira

ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Piyasalar, ABD ve Çin'den gelen pozitif gelişmelerden etkilenirken, İran'ı sarsan helikopter kazasını yakın takibe aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

PARA PİYASALARI UZMANINDAN GÜNCEL ALTIN YORUMU

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş altının seyrine ilişkin güncel durumu yorumladı. İşte İlsam Memiş'in yorumunun detayları:

Para piyasalarında bu hafta yurt dışı piyasalarda FED tutanaklarını, yurt içi piyasalarda TCMB’nin faiz kararını takip edeceğiz.

Çarşamba akşamı açıklanacak olan FED’in son toplantı tutanaklarını küresel piyasalar için önemli olacak.

Perşembe günü saat 14:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı faiz kararını açıklayacak.

Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye helikopterin düşmesi ile ilgili gelişmeler takip edilecek.

Ortadoğu’da bölgesel savaş için tüm ortamlar sağlanıyor.

Memiş, bu hafta para piyasalarında takip edeceği bant aralıklarındaki altın durumunu sıraladı:

Ons altın (xau/usd);

2 bin 415 puan seviyesinden kapanış yapmıştı.

Haftalık kapanışı 2 bin 400 dolar seviyesinin üzerinde yaptığından dolayı, ikinci direnç seviyesi 2.428 dolar seviyesini test etmek isteyebilir.

2 bin 380 dolar seviyesi önemli bir seviye oldu.

Altındaki kapanışlar rahatlatır ancak İran Cumhurbaşkanı’nın helikopter kazası jeopolitik açıdan gerginliğe neden olabilir.

Bu hafta 2 bin 380-2 bin 428 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram altın;

Serbest piyasalarda (fiziki) 2 bin 509 liradan kapanış yapmıştı.

2 bin 480-2 bin 530 lira aralığını takip edeceğim.

Yıl sonu hedefim 3 bin-3 bin 500 lira aralığı.

Beklentimde bir değişiklik yok, düşüşler alım fırsatı.







