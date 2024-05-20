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Ekonomi

Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Altın, Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Fed'in bu yıl para politikasını gevşetmeye başlayacağına dair artan iyimserliğin de etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, İsrail'de şahin isim Gantz'ın savaş kabinesinden istifa etmesi jeopolitik risklerin yükselmesine neden oldu.

09:45 - 20/05/2024 Pazartesi
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Yeni hafta emtia rallisiyle başladı.


Spot piyasada altının onsu 2 bin 450 dolarla rekor seviyeyi test etti. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 539 TL ile rekor kırdı.


Geçen hafta, Çarşamba günü açıklanan verilerin Nisan ayında enflasyonun beklenenden fazla düştüğünü göstermesinin ardından ABD doları gerilemiş ve Hazine tahvilleri yükselmişti. Bu durum da altına destek sağlamıştı.


Altının güvenli liman statüsü özellikle Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, İsrail'de şahin isim Gantz'ın savaş kabinesinden istifa etmesi jeopolitik risklerin yükselmesine neden oldu.


Cumartesi günü Çin'e giden bir petrol tankerinin Kızıldeniz'de Husi füzesi tarafından vurulması da bölge genelinde jeopolitik risklerin arttığına işaret etti.


ABC Rafinerisi Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, "Altın rallisi, İran'da olup bitenlere ilişkin belirsizlik nedeniyle haberlere dayalı. Çok az bilgiye dayanarak hemen sonuca varılmamalı. Yatırımcıların Asya'daki düşük likidite seviyeleri göz önüne alındığında pozisyonlarını kaybetme konusunda muhtemelen isteksiz olduklarını" belirtti.


Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan alınan son verilere göre, Comex vadeli işlemleri yapan hedge fonları, 14 Mayıs'ta sona eren haftada altın üzerindeki yükseliş tahminlerini üç haftanın en yüksek seviyesine çıkardı.

Altın ile birlikte diğer metalarda da ralli görüldü. Gümüş, paladyum ve platin yükseldi.


Gümüş, Cuma günü güçlü bir yükselişin, arzın daralmasının bakır gibi metalara yönelik yatırımcıların talebini teşvik ettiği daha geniş fiziksel metal piyasalarındaki yayılma duyarlılığının da etkisiyle 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı.




#Altın
#Gram altın
#Fed
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