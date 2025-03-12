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Euro tarihi zirveyi gördü! 12 Mart güncel döviz fiyatları

Euro tarihi zirveyi gördü! 12 Mart güncel döviz fiyatları

10:4512/03/2025, Çarşamba
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Euro dolar
Euro dolar

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Euro/ TL'de rekor kırmaya devam ediyor. Euro'daki yükselişler bir hayli artış gösterirken 1 euro ilk kez 40 TL'yi aşarak yeni bir rekora imza attı. İşte 12 Mart güncel döviz fiyatları

Haftanın üçüncü gününde Euro ve dolar döviz piyasaları merak edilmeye başladı. ABD'nin uygulamaya koyduğu tarifeler ve dünya genelinden gelen karşı hamlelerin etkisiyle euro 40 TL'yi aşarak rekor kırdı.

EURO KAÇ TL?

Euro son bir haftadır devam eden yükseliş serisinin ardından ilk kez 40 TL'yi aşarak rekor tazeledi.

Güne 39.6924 TL’den başlayan euro kuru şu sıralarda 40.0243 TL'den işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Yeni günde, dolar/TL kuru 36,5938 (alış) ve 36,6082 (satış) seviyelerinde bulunurken, Euro/TL ise 39,9473’ten işlem görüyor.

DOLAR KAYBEDİYOR, STERLİN, AVUSTRALYA DOLARI GÜÇLENİYOR

Dolardaki güç kaybına paralel olarak riske duyarlı hareket eden sterlin ve Avustralya doları da dört ayın zirvesine ulaştı.

PİYASALARDA SON DURUM

Sadece euro değil dolar da tarihi zirvesini yenileyerek bugün 36,58 seviyesini gördü.



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