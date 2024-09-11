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Bu akşam televizyonda ne var? 11 Eylül 2024 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi dizi var? Bu akşam ne izleyebilirim? sorularının cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! İşte 11 Eylül Çarşamba günü TVNET, Kanal D, TV8, Show TV, ATV, STAR TV ve TRT 1 gibi popüler kanalların yayın akışında öne çıkan bazı programlar:

16:41 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:41 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
11 Eylül 2024 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var?
11 Eylül 2024 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var?

11 Eylül 2024 Çarşamba akşamı televizyon kanallarında çeşitli dizi, film ve programlar yer alıyor. İşte bazı öne çıkan yayınlar:

  • TVNET: 20:45 Akıl Odası
  • TRT 1: 20:00 Yabancı Sinema "Koca Bebek Joe"
  • ATV: 20:00 Alan
  • Kanal D: 20:00 Durdurulamaz
  • TV8: 20:00'de MasterChef Türkiye
  • Show TV: 20:00 Rüyanda Görürsün

TVNET yayın akışı 11 Eylül 2024

06:00 Hatim07:00 Yeni Bir Gün

07:30 TVNET Belgesel Kuşağı

09:30 Parapolitik

11:00 Parapolitik

12:00 Haber Merkezi

12:30 TVNET Belgesel Kuşağı

14:00 Haber Merkezi

16:00 Haber Merkezi

19:00 19. Saat

20:20 TVNET Belgesel Kuşağı

20:45 Akıl Odası

23:30 Günün Ardından

TRT 1 yayın akışı 11 Eylül 2024

06:05 Şehirden Uzakta

07:05 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Lingo Türkiye

14:30 Seksenler

15:45 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Koca Bebek Joe"

22:10 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

00:45 Gönül Dağı

03:25 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

05:10 Seksenler

ATV yayın akışı 11 Eylül 2024

06:30 Benim İçin Üzülme

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

23:45 Bir Gece Masalı

02:30 Safir

05:15 Tatar Ramazan

SHOW TV yayın akışı 11 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Rüyanda Görürsün

22:00 Kızılcık Şerbeti

01:00 Rüyanda Görürsün

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

KANAL D yayın akışı 11 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Durdurulamaz

21:45 Durdurulamaz

23:45 Yalan

02:15 Bizi Birleştiren Hayat

03:15 Taş Kağıt Makas

05:15 Kalbim Ege’de Kaldı

TV8 yayın akışı 11 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

STAR TV yayın akışı 11 Eylül 2024

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sev Kardeşim

21:45 Muhbir

23:45 Muhbir

01:30 Güzel Köylü

03:30 Dürüye’nin Güğümleri



#TV yayın akışı
#TVNET
#TRT 1
#ATV
#Kanal D
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