Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusu eylül ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında beş sezondur izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman 6. sezon çekimleri başladı. Kuruluş Osman 165. yeni bölüm ne zaman, bu akşam saat 20:00'de yayınlanır mı? Kuruluş Osman yeni sezon bölümü fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm bugün var mı? İşte Kuruluş Osman yeni sezonun ilk bölümü 165. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölüme ilişkin detaylar...