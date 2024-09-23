Bugün hangi dizi var? Bu akşam ne izleyebilirim? sorularının cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! İşte 23 Eylül 2024 Pazartesi günü TVNET, Kanal D, TV8, Show TV, ATV, STAR TV ve TRT 1 yayın akışında öne çıkan bazı programlar:
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. 23 Eylül 2024 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında çeşitli dizi, film ve programlar yer alıyor. İşte bazı öne çıkan yayınlar:
- TVNET: 20:45 Net Bakış
- TRT 1: 20:00 Teşkilat
- ATV: 20:00 Karadut
- Show TV: 20:00 Deha
TVNET yayın akışı 23 Eylül 2024
06:00 Hatim
07:00 Yeni Bir Gün
07:30 TVNET Belgesel Kuşağı
09:30 Parapolitik
11:00 Parapolitik
12:00 Haber Merkezi
12:30 TVNET Belgesel Kuşağı
14:00 Haber Merkezi
16:00 Haber Merkezi
19:00 19. Saat
20:20 TVNET Belgesel Kuşağı
20:45 Net Bakış
23:30 Günün Ardından
TRT 1 yayın akışı 23 Eylül 2024
06:00 Şehirden Uzakta
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Teşkilat
23:35 Kara Ağaç Destanı
02:45 Gönül Dağı
ATV yayın akışı 23 Eylül 2024
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Karadut
01:40 Ateş Kuşları
04:40 Benim İçin Üzülme
SHOW TV yayın akışı 23 Eylül 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deha
22:45 Siyah Kalp
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Deha
KANAL D yayın akışı 23 Eylül 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Güzel Aşklar Diyarı
01:30 Güzel Aşklar Diyarı
04:30 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 23 Eylül 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
STAR TV yayın akışı 23 Eylül 2024
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Koruyucu – Safe
21:45 Koruyucu – Safe
23:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:30 Güzel Köylü
03:30 Dürüye’nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk