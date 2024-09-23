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Bu akşam televizyonda ne var? 23 Eylül 2024 Pazartesi TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? 23 Eylül 2024 Pazartesi TV yayın akışı

16:2323/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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11 Eylül 2024 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var?
11 Eylül 2024 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var?

Bugün hangi dizi var? Bu akşam ne izleyebilirim? sorularının cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! İşte 23 Eylül 2024 Pazartesi günü TVNET, Kanal D, TV8, Show TV, ATV, STAR TV ve TRT 1 yayın akışında öne çıkan bazı programlar:

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. 23 Eylül 2024 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında çeşitli dizi, film ve programlar yer alıyor. İşte bazı öne çıkan yayınlar:

  • TVNET: 20:45 Net Bakış
  • TRT 1: 20:00 Teşkilat
  • ATV: 20:00 Karadut
  • Show TV: 20:00 Deha

TVNET yayın akışı 23 Eylül 2024

06:00 Hatim

07:00 Yeni Bir Gün

07:30 TVNET Belgesel Kuşağı

09:30 Parapolitik

11:00 Parapolitik

12:00 Haber Merkezi

12:30 TVNET Belgesel Kuşağı

14:00 Haber Merkezi

16:00 Haber Merkezi

19:00 19. Saat

20:20 TVNET Belgesel Kuşağı

20:45 Net Bakış

23:30 Günün Ardından

TRT 1 yayın akışı 23 Eylül 2024

06:00 Şehirden Uzakta

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Teşkilat

23:35 Kara Ağaç Destanı

02:45 Gönül Dağı

ATV yayın akışı 23 Eylül 2024

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Karadut

01:40 Ateş Kuşları

04:40 Benim İçin Üzülme

SHOW TV yayın akışı 23 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deha

22:45 Siyah Kalp

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Deha

KANAL D yayın akışı 23 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güzel Aşklar Diyarı

22:45 Güzel Aşklar Diyarı

01:30 Güzel Aşklar Diyarı

04:30 Poyraz Karayel

TV8 yayın akışı 23 Eylül 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

STAR TV yayın akışı 23 Eylül 2024

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Koruyucu – Safe

21:45 Koruyucu – Safe

23:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

01:30 Güzel Köylü

03:30 Dürüye’nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

#TV yayın akışı
#TVNET
#TRT 1
#ATV
#Kanal D

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