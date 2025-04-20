Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A'da günün maç programı

Süper Lig, 1. lig, La Liga, Premier Lig ve diğer liglerde günün maç programı belli oldu. Futbol tutkunları günün maçlarını öğrenmek için Bugün hangi maçlar var? sorusuna yanıt arıyor. Günün dikkat çeken maçlarından Fenerbahçe-Kayserispor maçı 19.00'da başlayacak. Şampiyonluk yarışındaki zorlu maçların hangi kanalda yayınlandığını ve maçların başlangıç saatlerini yazımızdan takip edebilirsiniz. İşte 20 Nisan 2025 tarihli günün maçları.
Bugünkü maç programı açıklandı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği, taraftarı oldukları kulüplerin maçları ile ilgili yayın bilgileri sorgulanan konuların başında geliyor. Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? sorularına yanıt arayanlar için derlediğimiz yazımızda, 20 Nisan 2025 tarihli maç programını görüntüleyebilirsiniz. İşte bugünkü heyecan dolu maçların yayın bilgileri.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (20 NİSAN 2025)
13:30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (beIN Sports 1)
16:00 Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor (beIN Sports 1)
19:00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (beIN Sports 1)
13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (TRT Spor, beIN Sports 2)
13:30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (beIN Sports Max 1)
16:00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (TRT Spor, beIN Sports 2)
19:00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (TRT Spor, beIN Sports 2)
16:00 Manchester United-Wolverhampton
16:00 Fulham-Chelsea
16:00 Ipswich Town-Arsenal
18:30 Leicester City-Liverpool
15:00 Real Valladolid-Osasuna
17:15 Villarreal-Real Sociedad
19:30 Sevilla-Deportivo Alaves
22:00 Real Madrid-Athletic Bilbao
16:00 Empoli-Venezia
19:00 Bologna-Inter
21:45 Milan-Atalanta
16:00 Lille-Auxerre
18:15 Nica-Angers
18:15 Reims-Toulouse
18:15 Brest-Lens
21:45 Saint-Etienne-Lyon
16:30 Augsburg-Eintracht Frankfurt
18:30 Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach
20:30 St. Pauli-Bayer Leverkusen