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Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A'da günün maç programı

Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A'da günün maç programı

18:4620/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Futbolda günün maç programı
Futbolda günün maç programı

Süper Lig, 1. lig, La Liga, Premier Lig ve diğer liglerde günün maç programı belli oldu. Futbol tutkunları günün maçlarını öğrenmek için Bugün hangi maçlar var? sorusuna yanıt arıyor. Günün dikkat çeken maçlarından Fenerbahçe-Kayserispor maçı 19.00'da başlayacak. Şampiyonluk yarışındaki zorlu maçların hangi kanalda yayınlandığını ve maçların başlangıç saatlerini yazımızdan takip edebilirsiniz. İşte 20 Nisan 2025 tarihli günün maçları.

Bugünkü maç programı açıklandı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği, taraftarı oldukları kulüplerin maçları ile ilgili yayın bilgileri sorgulanan konuların başında geliyor. Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? sorularına yanıt arayanlar için derlediğimiz yazımızda, 20 Nisan 2025 tarihli maç programını görüntüleyebilirsiniz. İşte bugünkü heyecan dolu maçların yayın bilgileri.


BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (20 NİSAN 2025)


Süper Lig

13:30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

16:00 Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor (beIN Sports 1)

19:00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (TRT Spor, beIN Sports 2)

13:30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (beIN Sports Max 1)

16:00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (TRT Spor, beIN Sports 2)

19:00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

Premier Lig

16:00 Manchester United-Wolverhampton

16:00 Fulham-Chelsea

16:00 Ipswich Town-Arsenal

18:30 Leicester City-Liverpool

LaLiga

15:00 Real Valladolid-Osasuna

17:15 Villarreal-Real Sociedad

19:30 Sevilla-Deportivo Alaves

22:00 Real Madrid-Athletic Bilbao

Serie A

16:00 Empoli-Venezia

19:00 Bologna-Inter

21:45 Milan-Atalanta

Ligue 1

16:00 Lille-Auxerre

18:15 Nica-Angers

18:15 Reims-Toulouse

18:15 Brest-Lens

21:45 Saint-Etienne-Lyon

Almanya - Bundesliga

16:30 Augsburg-Eintracht Frankfurt

18:30 Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach

20:30 St. Pauli-Bayer Leverkusen


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