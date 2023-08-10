Portekiz Süper Kupası’nda Benfica ve Porto karşı karşıya geldi. Municipal de Aveiro’da oynanan karşılaşmayı Benfica 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Goller dakika 61’ Angel Di Maria ve 68’ Petar Musa’dan geldi. İtalyan devi Inter'le Avusturya ekibi Salzburg hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı Inter 4-3 kazandı.

Futbolseverler bugünkü maç programını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (10 Ağustos 2023 Perşembe kimin maçı var?)

02:00 Indy Eleven - Birmingham Legion ABD USL Championship USL Championship Youtube 03:00 Louisville City - Charleston ABD USL Championship USL Championship Youtube 03:00 Boca Juniors - Nacional Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 2 03:30 Palmeiras - Atletico Mineiro Copa Libertadores S SportS Sport Plus 04:00 Colorado Springs - FC Tulsa ABD USL Championship USL Championship Youtube 05:00 San Diego Loyal - Loudoun United ABD USL Championship USL Championship Youtube 19:00 Karabağ - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Idman TV 19:00 Sabah Bakü - Partizan UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme İçtimai TV 20:00 Neftçi Bakü - Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC SportS Sport Plus 20:00 Adana Demirspor - Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk 21:00 Fenerbahçe - Maribor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak.

23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.