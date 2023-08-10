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Bugün kimin maçı var? 10 Ağustos 2023 Perşembe maç programı

Portekiz Süper Kupası’nda Benfica ve Porto kozlarını paylaştı. Benfica, Di Maria ve Petar Musa’nın golleriyle maçtan 2-0 galip gelerek kupanın sahibi oldu. Inter hazırlık maçında karşılaştığı Salzburg'u 4-3 mağlup etti. Copa Libertadores maçında Internacional ile River Plate kozlarını paylaştı. Maç penaltılara gitti. Maç 9-8 skorla Internacional aldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.

09:59 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Portekiz Süper Kupası’nda Benfica ve Porto karşı karşıya geldi. Municipal de Aveiro’da oynanan karşılaşmayı Benfica 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Goller dakika 61’ Angel Di Maria ve 68’ Petar Musa’dan geldi. İtalyan devi Inter'le Avusturya ekibi Salzburg hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı Inter 4-3 kazandı.

Futbolseverler bugünkü maç programını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (10 Ağustos 2023 Perşembe kimin maçı var?)

  1. 02:00 Indy Eleven - Birmingham Legion ABD USL Championship USL Championship Youtube
  2. 03:00 Louisville City - Charleston ABD USL Championship USL Championship Youtube
  3. 03:00 Boca Juniors - Nacional Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 2
  4. 03:30 Palmeiras - Atletico Mineiro Copa Libertadores S SportS Sport Plus
  5. 04:00 Colorado Springs - FC Tulsa ABD USL Championship USL Championship Youtube
  6. 05:00 San Diego Loyal - Loudoun United ABD USL Championship USL Championship Youtube
  7. 19:00 Karabağ - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Idman TV
  8. 19:00 Sabah Bakü - Partizan UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme İçtimai TV
  9. 20:00 Neftçi Bakü - Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC SportS Sport Plus
  10. 20:00 Adana Demirspor - Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk
  11. 21:00 Fenerbahçe - Maribor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak.

23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.

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