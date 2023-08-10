Portekiz Süper Kupası’nda Benfica ve Porto karşı karşıya geldi. Municipal de Aveiro’da oynanan karşılaşmayı Benfica 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Goller dakika 61’ Angel Di Maria ve 68’ Petar Musa’dan geldi. Porto’nun stoperi Pepe maçın 90. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Benfica - Porto maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.