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Trendyol Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. TFF Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı. Buna göre, Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan açılış mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek.

09:41 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Süper lig ilk hafta maçların hakemleri kim oldu?

Süper lig ilk hafta maçların hakemleri kim oldu?

Süper Lig ve 1. Lig'in fikstürü 18 Temmuz Salı günü 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Ligler 11 Ağustos’ta başlayacak. Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu. Trendyol Süper Lig açılış maçı Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Maçın hakemi ise Zorbay Küçük.

Trendyol Süper Lig 1. hafta maçın hakemleri kim?

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay

21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler

13 AĞUSTOS PAZAR

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

14 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar



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