Süper lig ilk hafta maçların hakemleri kim oldu?
Süper Lig ve 1. Lig'in fikstürü 18 Temmuz Salı günü 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Ligler 11 Ağustos’ta başlayacak. Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu. Trendyol Süper Lig açılış maçı Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Maçın hakemi ise Zorbay Küçük.
Trendyol Süper Lig 1. hafta maçın hakemleri kim?
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay
21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler
13 AĞUSTOS PAZAR
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
14 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar