Portekiz Premier Lig 27. haftasında lider Benfica evinde Porto’yu konuk etti. 2-1 biten dev maçta kazanan taraf Porto oldu. Goller dakika 10’ Diogo Costa (k.k.), 45’ Mateus Uribe ve 54’ Mehdi Taremi’den geldi. Porto bu sonuçla Benfica ile arasındaki puan farkını 7’ye indirerek 2. sıradaki yerini korudu. Benfica - Porto maç özetini izlemek ve Portekiz Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.