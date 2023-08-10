Benfica’da Angel Di Maria rüzgarı: Benfica 2-0 Porto
Portekiz Süper Kupası’nda Benfica ve Porto karşı karşıya geldi. Municipal de Aveiro’da oynanan karşılaşmayı Benfica 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Goller dakika 61’ Angel Di Maria ve 68’ Petar Musa’dan geldi. Porto’nun stoperi Pepe maçın 90. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Benfica - Porto maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
09:38 . 10/08/2023 Thursday
Yeni Şafak
Benfica 2-0 Porto Maç Özeti
Portekiz Süper Kupası’nda Benfica ve Porto kozlarını paylaştı.
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