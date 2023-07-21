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Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr Di Maria'lı Benfica'ya farklı yenildi:1-4

Portekiz ekibi Benfica, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Benfica, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı hazırlık maçında 4-1 mağlup etti. Goller 23’ Di Maria, 31’ ve 39’ Gonçalo Ramos (2) 45’ Al Ghannam ve Schjeldurup’dan geldi. Al Nassr, 3 gün önce oynadığı hazırlık maçında da İspanya'nın Celta Vigo takımına 5-0 yenilmişti. Benfica - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:04 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Benfica 1-4 Al Nassr Maç Özeti

Benfica 1-4 Al Nassr Maç Özeti

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile Portekiz şampiyonu Benfica karşı karşıya geldi. Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçı Benfica 4-1 kazandı. İşte özet.

BENFİCA - AL NASSR MAÇ ÖZETİ

Benfica - Al Nassr maç özetini izlemek için

YENİ TRANSFER Dİ MARİA VE RAMOS MAÇA DAMGA VURDU

Benfica, yeni transferi Di Maria ile 23. dakikada öne geçerken, 31. dakikada Ramos farkı ikiye çıkardı.

Ramos, 39. dakikada bir gol daha atarak durumu 3-0 yaptı. İlk yarının son dakikalarında Al Ghannam'ın golü Al Nassr'ı umutlandırdı.

Ancak ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Benfica, Schjeldurup'un fileleri havalandırmasıyla sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Al Nassr, 3 gün önce oynadığı hazırlık maçında da İspanya'nın Celta Vigo takımına 5-0 yenilmişti.



#Benfica
#Al Nassr
#Cristiano Ronaldo
#Al Ghannam
1 saat önce
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