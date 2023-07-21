Benfica 1-4 Al Nassr Maç Özeti
Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile Portekiz şampiyonu Benfica karşı karşıya geldi. Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçı Benfica 4-1 kazandı. İşte özet.
BENFİCA - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
YENİ TRANSFER Dİ MARİA VE RAMOS MAÇA DAMGA VURDU
Benfica, yeni transferi Di Maria ile 23. dakikada öne geçerken, 31. dakikada Ramos farkı ikiye çıkardı.
Ramos, 39. dakikada bir gol daha atarak durumu 3-0 yaptı. İlk yarının son dakikalarında Al Ghannam'ın golü Al Nassr'ı umutlandırdı.
Ancak ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Benfica, Schjeldurup'un fileleri havalandırmasıyla sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Al Nassr, 3 gün önce oynadığı hazırlık maçında da İspanya'nın Celta Vigo takımına 5-0 yenilmişti.