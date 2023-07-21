Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile Portekiz şampiyonu Benfica karşı karşıya geldi. Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçı Benfica 4-1 kazandı. İşte özet.

Benfica - Al Nassr maç özetini izlemek için

Benfica - Al Nassr maç özetini izlemek için

YENİ TRANSFER Dİ MARİA VE RAMOS MAÇA DAMGA VURDU

YENİ TRANSFER Dİ MARİA VE RAMOS MAÇA DAMGA VURDU

Benfica, yeni transferi Di Maria ile 23. dakikada öne geçerken, 31. dakikada Ramos farkı ikiye çıkardı.

Ramos, 39. dakikada bir gol daha atarak durumu 3-0 yaptı. İlk yarının son dakikalarında Al Ghannam'ın golü Al Nassr'ı umutlandırdı.