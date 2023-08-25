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Bugün kimin maçı var? 25 Ağustos 2023 Cuma maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Twente’yi 5-1 mağlup etti. Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını deplasmanda 3-2 yendi. Adana Demirspor, deplasmanda Belçika temsilcisi Genk'e 2-1 mağlup oldu. Suudi Arabistan Pro Ligi 3.Hafta Al-Hilal, Al-Raed’i 4-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, 25 Ağustos 2023 Cuma maç programı ve fikstürü.

09:34 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i uzatma dakikalarında yeni oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov'un attığı golle 3-2 mağlup ederek İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakaladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi sahasında 5-1 yendi. Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde mücadele eden ve aldığı sonuçlarla tüm Türk sporseverleri sevindiren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 25 Ağustos 2023 Cuma maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (25 Ağustos 2023 Cuma kimin maçı var?

  1. 01:00 LDU Quito - Sao Paulo Copa Sudamericana S Sport PlusS Sport
  2. 203:30 Fluminense - Olimpia Asuncion Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 2
  3. 19:00 Araz - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  4. 19:30 Paderborn - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3Bein Sports 5
  5. 19:30 Schalke 04 - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2Bein Sports 4beIN Sports Tod TV
  6. 20:30 Las Palmas - Real Sociedad İspanya La Liga S SportS Sport Plus
  7. 21:00 Erzurumspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  8. 21:00 Al Fateh - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 BuçukS Sport Plus Exxen
  9. 21:00 Konyaspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  10. 21:30 Leipzig - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
  11. 22:00 Chelsea - Luton Town İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  12. 22:00 Nantes - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  13. 22:30 Celta Vigo - Real Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda rövanşları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray



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