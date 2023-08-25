Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i uzatma dakikalarında yeni oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov'un attığı golle 3-2 mağlup ederek İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakaladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi sahasında 5-1 yendi. Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde mücadele eden ve aldığı sonuçlarla tüm Türk sporseverleri sevindiren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 25 Ağustos 2023 Cuma maç programı ve derbi maçı bilgileri.