Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, idmanda dizinden sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Dizinden ameliyat olan genç oyuncu için forma giyeceği tarih verildi. Peki, Arda Güler’in sakatlığı bitti mi, ne zaman oynayacak? İşte detaylar.

ARDA GÜLER’İN SAKATLIĞI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN OYNAYACAK?

Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sattığı Arda Güler, idmanda dizinden sakatlanarak ameliyat oldu.

İspanyol basınında çıkan habere göre; Güler'in iyileşme süreci son derece olumlu ilerliyor. Güler'in 1 ay içinde tamamen hazır hale geleceği bilgisi verildi.

Eylül ayındaki milli arada takımla çalışmalara başlayacağı aktarılan Güler'in Madrid formasını giyeceği ilk maçla ilgili de tahminde bulunuldu. Güler'in, Madrid derbisi sonrası iç sahada oynanacak Las Palmas maçında siftah yapmasının beklendiği vurgulandı.

ARDA GÜLER'İN SAKATLIĞI NEYDİ?

Real Madrid, Arda Güler'in menisküs sakatlığı geçirdiğini açıklamıştı. İspanyol temsilcisi Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak Madrid'e döndüğünü açıkladı. Arda Güler de yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Menisküs nedir?

Menisküs, diz eklemini oluşturan iki kıkırdak parçasıdır. Menisküs, diz ekleminin darbelere karşı korunmasına ve eklem yüzeylerinin düzgün hareket etmesine yardımcı olur. Menisküs yırtığı, menisküsün bir veya daha fazla yerinde meydana gelen kopmadır.

Menisküs yırtığı nedir, neden yırtılır?

Menisküs yırtıkları, dizde ağrı, şişlik, kilitlenme ve takılma gibi şikayetlere neden olabilir. Menisküs yırtıkları, spor yaralanmaları, düşmeler ve dizin ani hareketleri gibi nedenlerle meydana gelebilir. Menisküs yırtıkları, genellikle cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilir. Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri, istirahat, buz, kompresyon ve elevasyon (RICE) tedavisi, fizyoterapi ve ağrı kesici ilaçlar içerir. Cerrahi tedavi, menisküs yırtığının boyutuna ve konumuna bağlı olarak gerekebilir.

Menisküs yırtığı geçiren diz eklemlerini korumak için ne yapmalı?

Menisküs yırtığı geçiren kişilerin, diz eklemlerini korumak için aşağıdaki önerileri dikkate almaları gerekir:

Diz eklemine fazla yük bindirmemek

Diz eklemini ani hareket ettirmemek

Diz eklemini burkmamak

Diz eklemini destekleyen ayakkabılar giymek

Diz eklemini güçlendirmek için egzersiz yapmak

Düzenli olarak diz eklemini dinlendirmek

Menisküs yırtığı, ciddi bir sakatlıktır. Ancak, uygun tedavi ile menisküs yırtığı olan kişiler, diz eklemlerini eski performanslarına kavuşturabilirler.







