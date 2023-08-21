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Spor

Arda Güler dünyanın en pahalı oyuncular listesinde

CIES, dünyanın 19 yaş altı en yüksek piyasa değeri olan futbolcularının listesini yayınladı. Genç yıldız Arda Güler ilk on içerisinde yer alıyor.

15:09 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Youssofa Moukoko - Arda Güler

Youssofa Moukoko - Arda Güler

CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi), 19 yaş altı en yüksek piyasa değeri olan futbolcuların listesini yaptı. Listede Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler de bulunuyor.


Sezon başı Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, listede 9. sırada.


Listenin birinci sırasında Borussia Dortmund forması giyen 18 yaşındaki Youssoufa Moukoko yer alıyor.


19 yaş altı en yüksek piyasa değeri olan futbolcuların şöyle:

1) Youssoufa Moukoko - 59.9 milyon Euro - 18 yaş - Borussia Dortmund


2) Vitor Roque - 53.5 milyon Euro - 18 yaş - Club Athletico Paranaense


3) Rico Lewis - 45.1 milyon Euro - 18 yaş - Manchester City


4) Evan Ferguson - 44.9 milyon Euro - 18 yaş - Brighton


5) Endrick - 28.1 milyon Euro - 17 yaş - Palmeiras


6) Facundo Buonanotte - 24.4 milyon Euro - 18 yaş - Brighton


7) Stefan Bajcetıc - 24.4 milyon Euro - 18 yaş - Liverpool


8) Warren Zaire Emery - 20.8 milyon Euro - 17 yaş - Paris Saint-Germain


9) Arda Güler - 20.5 milyon Euro - 18 yaş - Real Madrid
Arda Güler

10) Ben Seghir - 20 milyon Euro - 18 yaş - Monaco



#Arda Güler
#Real Madrid
#CIES
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