Arda Güler dünyanın en pahalı oyuncular listesinde

Youssofa Moukoko - Arda Güler
CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi), 19 yaş altı en yüksek piyasa değeri olan futbolcuların listesini yaptı. Listede Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler de bulunuyor.
Sezon başı Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, listede 9. sırada.
Listenin birinci sırasında Borussia Dortmund forması giyen 18 yaşındaki Youssoufa Moukoko yer alıyor.
1) Youssoufa Moukoko - 59.9 milyon Euro - 18 yaş - Borussia Dortmund
2) Vitor Roque - 53.5 milyon Euro - 18 yaş - Club Athletico Paranaense
3) Rico Lewis - 45.1 milyon Euro - 18 yaş - Manchester City
4) Evan Ferguson - 44.9 milyon Euro - 18 yaş - Brighton
5) Endrick - 28.1 milyon Euro - 17 yaş - Palmeiras
6) Facundo Buonanotte - 24.4 milyon Euro - 18 yaş - Brighton
7) Stefan Bajcetıc - 24.4 milyon Euro - 18 yaş - Liverpool
8) Warren Zaire Emery - 20.8 milyon Euro - 17 yaş - Paris Saint-Germain
10) Ben Seghir - 20 milyon Euro - 18 yaş - Monaco