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Yurtta hava durumu ( 1 Mayıs 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Mayıs'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Geçtiğimiz haftayı yağışlı geçiren Marmara bölgesinde hava sıcaklıkları artıyor. Buna göre, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 1 Mayıs hava durumu raporunun detayları...

09:03 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteoroloji

Meteoroloji

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı’nın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 MAYIS 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı, Marmara’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU BİLGİSİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23 Bursa: Parçalı bulutlu 22 Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19



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#1 mayıs
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