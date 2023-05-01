1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yaklaşırken birçok konu da merak edilen sorular tekrar gündeme geldi. Bunların başında okulların durumu geliyor. Resmî tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi hasebiyle veliler ve öğrenciler, 1 Mayıs okullar tatil mi, bugün okullar tatil mi sorusunun cevabını merak ediyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı ya da Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatiller arasında bulunuyor. Bu nedenle 1 Mayıs Pazartesi günü de resmi tatildir, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

BUGÜN (1 MAYIS) OKULLAR TATİL Mİ, AÇIK MI?

Resmi tatil olan 1 Mayıs'ta resmi kurumlar gibi her kademeden okullar da tatil. Okullar 2 Mayıs Salı gününden itibaren derslere kaldığı yerden devam edecek.

2023 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar







