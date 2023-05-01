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1 Mayıs 2023 okullar tatil mi, ders var mı?

"1 Mayıs'ta okullar tatil mi, ders olacak mı?" sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. 1889 yılından beri dünya çapında kutlanan ve ülkemizde de 2009 yılından beri kutlanagelen 1 Mayıs bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, bugün okul var mı, ders yapılacak mı?

08:57 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
1 Mayıs

1 Mayıs

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yaklaşırken birçok konu da merak edilen sorular tekrar gündeme geldi. Bunların başında okulların durumu geliyor. Resmî tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi hasebiyle veliler ve öğrenciler, 1 Mayıs okullar tatil mi, bugün okullar tatil mi sorusunun cevabını merak ediyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı ya da Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatiller arasında bulunuyor. Bu nedenle 1 Mayıs Pazartesi günü de resmi tatildir, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

BUGÜN (1 MAYIS) OKULLAR TATİL Mİ, AÇIK MI?

Resmi tatil olan 1 Mayıs'ta resmi kurumlar gibi her kademeden okullar da tatil. Okullar 2 Mayıs Salı gününden itibaren derslere kaldığı yerden devam edecek.

2023 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar



#1 mayıs
#resmi tatil
#1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
#okul tatili
1 saat önce
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