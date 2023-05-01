1 Mayıs
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yaklaşırken birçok konu da merak edilen sorular tekrar gündeme geldi. Bunların başında okulların durumu geliyor. Resmî tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi hasebiyle veliler ve öğrenciler, 1 Mayıs okullar tatil mi, bugün okullar tatil mi sorusunun cevabını merak ediyor.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs İşçi Bayramı ya da Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatiller arasında bulunuyor. Bu nedenle 1 Mayıs Pazartesi günü de resmi tatildir, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.
BUGÜN (1 MAYIS) OKULLAR TATİL Mİ, AÇIK MI?
Resmi tatil olan 1 Mayıs'ta resmi kurumlar gibi her kademeden okullar da tatil. Okullar 2 Mayıs Salı gününden itibaren derslere kaldığı yerden devam edecek.
2023 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar