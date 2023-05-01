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İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bugün Beyoğlu ve Maltepe'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

08:26 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve çevresine demir bariyerler yerleştirildi. Gezi Parkı etrafı da bariyerlerle kapatıldı.


Bariyerlerin bir kısmı ise Taksim Meydanı ve çevresinde hazır bekletiliyor. Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı çevresine de, yol boyunca bariyerler yerleştirildi.

1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sabah saat 06.00’da trafiğe kapatılacak yollar belirtildi.


Trafiğe kapatılacak yollar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde trafiğe kapatılacak yollar, Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi.


Maltepe'de ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak. D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise kapatılan yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.


Alternatif yollar

Trafiğe kapatılacak yolların dışında araç sürücülerinin kullanacağı alternatif güzergahlar da belirlendi. Bu güzergahlar ise, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi.




#1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
#Taksim Meydanı
#Maltepe
#Trafiğe kapalı yollar
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