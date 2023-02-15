Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, genellikle kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’de yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.