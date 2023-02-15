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Yurtta hava durumu (15 Şubat 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 15 Şubat Çarşamba günü il il hava durumu bilgisi haberimizde.

08:42 . 15/02/2023 Çarşamba
IHA
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, genellikle kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’de yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 15 ŞUBAT 2023

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı 3 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 8 İzmir: Parçalı bulutlu 12 Adana: Parçalı bulutlu 14 Antalya: Parçalı bulutlu 17 Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7 Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7 Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -8 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 6



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Yurtta hava durumu (15 Şubat 2023)
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