Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; rüzgarın bugün (salı) günü sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.Ayrıca, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı yetkililer, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü. Otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve çevre iller için; ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yaptığı uyarıların ardından Başkent'te akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

OTOBÜS SU TAHLİYE KANALINA DÜŞTÜ, 3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Sağanak yağış nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolu göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı büyük araçların sürücüleri tüm tehlikeyi göze alarak sulardan görünmeyen yolda ilerlemeye çalıştı. Özel bir şirkete ait bir otobüs su tahliye kanalına düştü. Araçta mahsur kalan 3 kişi, kepçe ile kurtarıldı. Yolda mahsur kalan diğer araçlar; Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Mamak Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Polis ekipleri kazaları önlemek amacıyla Ankara-Kırıkkale yolunu geçici süreyle trafiğe kapatınca uzun araç kuyrukları oluştu, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı. Suların çekilmesiyle birlikte Ankara-Kırıkkale yolu tekrar trafiğe açıldı.

'BURAYA KALICI ÇÖZÜMLER BULMAK LAZIM'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yağışlarda oluşan taşkınlar için geçici çözümler yerine kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Çok yoğun bir yağış yağdı. Lalahan ile Gökçeyurt arasındaki tüm dere yataklarına su doldu. Tabii bu güzergahtaki yolun bazı yerlerinde taşmalar oldu. Dolayısıyla trafik tamamen tıkanmıştı. Ekiplerimizle birlikte hızlıca geldik, burada kaza yapan 2 araç vardı onları kenara çektik. Devamında da geçişin rahatlaması için özellikle kanalları açıyoruz ki geçişi rahatlatalım. Tabii bunlar geçici çözümler, buraya kalıcı çözümler bulmak lazım. Biz ekiplerimizle birlikte geçişi rahatlatmak için uğraşıyoruz. Trafik sıkışıklığı oldu ama açıldı" dedi.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Kadir Kayalı ise "Ankara istikametinden Elmadağ’da bulunan evime gitmek için yola çıkmıştım. Lalahan istikametine geldiğimizde yolda sel olduğunu gördük. Fakat yolda fazla bir yağmur olmadığından devam etmeye karar verdik. Biraz daha ilerleyince mahsur kaldık. AFAD ekipleri ve belediye ekipleri bizi mahsur kaldığımız yerden çıkarttılar" diye konuştu.

Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop’un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yerleri su bastı. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde etkili oldu.Boyabat ilçesinde yağış sebebiyle Daylı köyündeki Çorak Deresi taştı. Taşkın dere kenarındaki Roman vatandaşlara ait bazı çadırlar sel sularına kapıldı.

“Şiddetli rüzgar ve fırtınadan korunma”

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli rüzgâr ve fırtınaya karşı alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Hazırlıklı olun"

Fırtına uyarılarını radyo ve televizyondan takip edin. Meteoroloji’den telefonla bilgi alın. Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest eşyaları ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın. Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın. Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun. Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın. Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun. Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın. Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

"Güvende olun"

Mümkün olduğunca içerde kalın. Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın. Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın. Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin. İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun. Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin. Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

"Tedbiri elden bırakmayın"

Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın. Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın. Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin.







