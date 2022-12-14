Özgün Bugün hangi maçlar var hangi kanalda? 14 Aralık 2022 Çarşamba maç programı
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Bugün hangi maçlar var hangi kanalda? 14 Aralık 2022 Çarşamba maç programı

2022 Dünya Kupası'nda heyecan yarı final mücadeleleri ile sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Messi'li Arjantin, Luka Modric'li Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin Dünya Kupası'nda adını finalde yazdırdı. Arjantin, Fransa-Fas mücadelesinin galibi ile final oynayacak.Spor Toto Süper Lig hazırlık maçları, 1. Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise futbolseverlerin takibinde. Peki Bugün maç var mı, kimin maçın var, hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? Bugün hangi maçlar var? İşte 14 Aralık maç programı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 14 Aralık 2022 maçları
Bugün hangi maçlar oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçında Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı. Karşılaşmada bir gol bir asiste imzasını atan Arjantinli yıldız Lionel Messi, iki ayrı rekorun da sahibi oldu.

Arjantin, 18 Aralık Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Fransa-Fas maçının galibiyle yine Lusail Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, bu günün maçlarını araştırıyor. Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba maç programı.

Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? 14 Aralık 2022 maç programı

  1. 13:00 Kapaz – Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  2. 18:00 Sumqayıt – Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  3. 20:00 Rapid Bükreş – Petrolul Romanya Liga 1 Bilyoner
  4. 22:00 Fas – Fransa 2022 Dunya Kupasi Yarı Final TRT 1
  5. 23:45 Covilha – Nacional Portekiz Lig Kupası Bilyoner
  6. 23:45 Portimonense – Gil Vicente Portekiz Lig Kupası Bilyoner

Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman?
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ÖZET | Arjantin-Hırvatistan: 3-0
SPOR
ÖZET | Arjantin-Hırvatistan: 3-0
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