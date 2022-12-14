Bugün hangi maçlar var hangi kanalda? 14 Aralık 2022 Çarşamba maç programı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçında Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı. Karşılaşmada bir gol bir asiste imzasını atan Arjantinli yıldız Lionel Messi, iki ayrı rekorun da sahibi oldu.

Arjantin, 18 Aralık Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Fransa-Fas maçının galibiyle yine Lusail Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, bu günün maçlarını araştırıyor. Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? 14 Aralık 2022 maç programı

13:00 Kapaz – Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 18:00 Sumqayıt – Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 20:00 Rapid Bükreş – Petrolul Romanya Liga 1 Bilyoner 22:00 Fas – Fransa 2022 Dunya Kupasi Yarı Final TRT 1 23:45 Covilha – Nacional Portekiz Lig Kupası Bilyoner 23:45 Portimonense – Gil Vicente Portekiz Lig Kupası Bilyoner

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