Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu. Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Peki Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 26 Aralık Pazartesi maç programı.
Bugün kimin maçı var? (26 Aralık 2022)
- 10:00 Western United – Melbourne Victory Avustralya A Ligi Bein Sports 4
- 14:30 Brescia – Palermo İtalya Serie B Bilyoner
- 15:30 Brentford – Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 15:30 Club Brugge – Leuven Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 2
- 15:30 Sunderland – Blackburn İngiltere Championship Bilyoner
- 17:00 Altınordu – Ç.Rizespor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
- 17:00 Ascoli – Reggina İtalya Serie B Bilyoner
- 17:00 Benevento – Perugia İtalya Serie B Bilyoner
- 17:00 Cagliari – Cosenza İtalya Serie B Bilyoner
- 17:00 Como – Cittadella İtalya Serie B Bilyoner
- 17:00 Spal – Pisa İtalya Serie B Bilyoner
- 17:00 Sudtirol – Modena İtalya Serie B Bilyoner
- 17:00 Venezia – Parma İtalya Serie B Bilyoner
- 18:00 Hull City – Blackpool İngiltere Championship Yayın Yok
- 18:00 Crystal Palace – Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
- 18:00 Everton – Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
- 18:00 Leicester City – Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 18:00 Southampton – Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
- 18:00 St.Gilloise – Oostende Belçika Pro League Bilyoner
- 18:00 Barnet – Boreham Wood İngiltere National League Bilyoner
- 19:00 Annecy – St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports beIN Connect
- 20:00 Göztepe – Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
- 20:00 Frosinone – Ternana İtalya Serie B Bilyoner
- 20:15 Kortrijk – Genk Belçika Pro League Bilyoner
- 20:15 Cardiff City – QPR İngiltere Championship Bilyoner
- 20:30 Aston Villa – Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 21:05 Le Havre – Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
- 22:30 Bari – Genoa İtalya Serie B Bilyoner
- 22:45 Charleroi – Anderlecht Belçika Pro League S Sport Plus
- 22:45 Luton Town – Norwich City İngiltere Championship Bilyoner
- 23:00 Arsenal – West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 23:00 Bastia – Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 23:00 JDA Dijon – Laval Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 23:00 Metz – Niort Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 23:00 Nimes – Guingamp Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 23:00 Pau – Paris FC Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 23:00 Quevilly Rouen – Grenoble Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 23:00 Sochaux – Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 23:00 Valenciennes – Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner
Süper Lig 15. hafta maç sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2
HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3
Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1
Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2
Galatasaray-İstanbulspor: 2-1