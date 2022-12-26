Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu. Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Peki Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 26 Aralık Pazartesi maç programı.

Bugün kimin maçı var? (26 Aralık 2022)

10:00 Western United – Melbourne Victory Avustralya A Ligi Bein Sports 4

14:30 Brescia – Palermo İtalya Serie B Bilyoner

15:30 Brentford – Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

15:30 Club Brugge – Leuven Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 2

15:30 Sunderland – Blackburn İngiltere Championship Bilyoner

17:00 Altınordu – Ç.Rizespor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2

17:00 Ascoli – Reggina İtalya Serie B Bilyoner

17:00 Benevento – Perugia İtalya Serie B Bilyoner

17:00 Cagliari – Cosenza İtalya Serie B Bilyoner

17:00 Como – Cittadella İtalya Serie B Bilyoner

17:00 Spal – Pisa İtalya Serie B Bilyoner

17:00 Sudtirol – Modena İtalya Serie B Bilyoner

17:00 Venezia – Parma İtalya Serie B Bilyoner

18:00 Hull City – Blackpool İngiltere Championship Yayın Yok

18:00 Crystal Palace – Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

18:00 Everton – Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

18:00 Leicester City – Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:00 Southampton – Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

18:00 St.Gilloise – Oostende Belçika Pro League Bilyoner

18:00 Barnet – Boreham Wood İngiltere National League Bilyoner

19:00 Annecy – St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports beIN Connect

20:00 Göztepe – Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2

20:00 Frosinone – Ternana İtalya Serie B Bilyoner

20:15 Kortrijk – Genk Belçika Pro League Bilyoner

20:15 Cardiff City – QPR İngiltere Championship Bilyoner

20:30 Aston Villa – Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

21:05 Le Havre – Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

22:30 Bari – Genoa İtalya Serie B Bilyoner

22:45 Charleroi – Anderlecht Belçika Pro League S Sport Plus

22:45 Luton Town – Norwich City İngiltere Championship Bilyoner

23:00 Arsenal – West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Bastia – Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 JDA Dijon – Laval Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Metz – Niort Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Nimes – Guingamp Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Pau – Paris FC Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Quevilly Rouen – Grenoble Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Sochaux – Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Valenciennes – Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner

Süper Lig 15. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2

HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3

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Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1