Özgün Bugün marketler açık mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılacak ve kapanacak?
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Bugün marketler açık mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılacak ve kapanacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre haritada kırmızı renkte illerde Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ancak bu illerde bulunan bakkal ve marketler çalışmalarını sürdürecek. Peki, Bugün marketler açık mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılacak ve kapanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün marketler açık mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılacak ve kapanacak?
Bugün marketler açık mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılacak ve kapanacak?

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye risk haritasına göre bazı illerde Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi. Buna göre vatandaşlar bulundukları illerde marketlerin çalışma saatleri hakkında detayları araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre haritada kırmızı renkte illerde Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ancak bu illerde bulunan bakkal ve marketler çalışmalarını sürdürecek. Peki, Bugün marketler açık mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılacak ve kapanacak?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel genelgeye göre, dün akşamdan itibaren 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kısıtlamada market alışverişi için ihtiyaç duyan vatandaşlar ise marketler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3 4 Nisan tarihlerinde marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Hafta sonu kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Peki, 3 Nisan 2021 Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte detaylar...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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