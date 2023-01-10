10 Ocak 2023 Salı okullar tatil mi, bugün kar tatili olan iller hangileri, açıklama geldi mi?

Okullarda kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı. Ülkemizde bazı bölgelerde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İşte 10 Ocak Salı kar tatili olan iller.

OKULLARDA KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Kar yağışı sonrasında tatil haberi gelmeye başladı. Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edilid. Van Valiliği şu açıklamayı yaptı; ''Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi.Van ili merkez (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile "Taşımalı Kapsamındaki Öğrencilere" okullar yarın (09.01.2023) bir (1) günlüğüne tatil edilmiştir.''

10 OCAK SALI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Önümüzdeki hafta Ankara, Sivas, Konya, Kayseri, Yozgat ve Erzincan'da yoğun kar yağışı beklenirken Doğu Anadolu'da çok fazla kar yağışı beklenmiyor. 10 Ocak salı günü Marmara da yağış görülmesi bekleniyor. İstanbul'un alacağo yağış çok şiddetli olmayacak.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 41 KENT

Raporlara göre; 7 - 13 Ocak tarihleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat.