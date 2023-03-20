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Burdur Ramazan imsakiyesi, teravih ve yatsı namazı vakitleri

Burdur 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Burdur teravih namazı saat kaçta? 2023 Burdur yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

13:37 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Burdur teravih namazı saat kaçta? 2023 Burdur yatsı namazı vakti ne zaman?

Burdur teravih namazı saat kaçta? 2023 Burdur yatsı namazı vakti ne zaman?

2023 Ramazan ayına sayılı günler kala yurt genelinde teravih ve yatsı namazı vakitleri araştırılıyor. Burdur teravih namazı saatleri Diyanet'in yayınladığı 2023 Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. Teravih namazı saati her gün farklılık gösteriyor. Bu nedenle namaz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşların günlük olarak teravih namazı saatini takip etmesi gerekiyor. Bu yıl on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
ne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Burdur yatsı ve teravih namazı vakitleri

Burdur teravih namazı saat kaçta? Burdur Ramazan imsakiyesi, teravih ve yatsı namazı vakitlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Teravih namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazı kılmadan önce Teravih kılınsa geçerli olur mu?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem Teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzını kılmadan vitir ve Teravih namazı kılınır ise vitir ve Teravihin yeniden kılınması gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; Teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbn Hümam, Fethu'l-Kadir, I, 469; Kasani, Bedaiu's-sanai', I, 290).


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#Burdur yatsı namazı saati
34 dakika önce
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