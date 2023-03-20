Burdur teravih namazı saat kaçta? 2023 Burdur yatsı namazı vakti ne zaman?

2023 Ramazan ayına sayılı günler kala yurt genelinde teravih ve yatsı namazı vakitleri araştırılıyor. Burdur teravih namazı saatleri Diyanet'in yayınladığı 2023 Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. Teravih namazı saati her gün farklılık gösteriyor. Bu nedenle namaz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşların günlük olarak teravih namazı saatini takip etmesi gerekiyor. Bu yıl on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın

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