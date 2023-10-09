Bursa hava durumu
Meteoroloji 9 Ekim 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumunu açıkladı. Rapora göre sıcaklıkların azalması beklenirken kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
BURSA'DA DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri, Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BURSA HAVA DURUMU (9 EKİM 2023)
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik illeri geneliyle, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzey ilçeleri (Sarıcakaya, Mihalgazi ve Domaniç) çevrelerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının 5 ila 8 derece azalması beklenirken, rüzgarın kuzey ve batılı yönlerinden orta kuvvette eseceği ön görülüyor. Eskişehir'de hava sıcaklığının Mihalıççık İlçesi'nde 14, İnönü ve Han'da ise 16 dereceye kadar düşebileceği değerlendiriliyor.