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Bursa'da BUDO seferleri iptal! 9-10 Ekim Bursa hava durumu

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bursa'da günlük hava durumu merak konusu oldu. Bursa'da hava nasıl olacak? Yağış olacak mı? 9-10 Ekim 2023 Bursa hava durumu haberimizde.

15:26 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bursa hava durumu

Bursa hava durumu

Meteoroloji 9 Ekim 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumunu açıkladı. Rapora göre sıcaklıkların azalması beklenirken kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BURSA'DA DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri, Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BURSA HAVA DURUMU (9 EKİM 2023)

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik illeri geneliyle, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzey ilçeleri (Sarıcakaya, Mihalgazi ve Domaniç) çevrelerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 5 ila 8 derece azalması beklenirken, rüzgarın kuzey ve batılı yönlerinden orta kuvvette eseceği ön görülüyor. Eskişehir'de hava sıcaklığının Mihalıççık İlçesi'nde 14, İnönü ve Han'da ise 16 dereceye kadar düşebileceği değerlendiriliyor.



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