Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminleri yayımladı. Buna göre birçok ilde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için fırtına, Karadeniz'in bazı kesimleri için ise fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Peki, bugün hangi ilde hava durumu nasıl olacak? İşte 9 Ekim Pazartesi il il hava durumu...