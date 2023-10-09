Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün yurdun tamamında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda da sabah ve akşam saatlerinde pus görüleceği ifade ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 9 EKİM 2023

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan buzul kütleleri küresel ısınma ile küçülürken, geçen hafta yağan kar yağışı sonrası dağın zirvesi ve etekleri yeniden beyaza büründü. Karla kaplanan Ağrı Dağı, Iğdır’ın birçok yerinde görenlere görsel bir şölen yaşattı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Parçalı bulutlu 31

Antalya: Parçalı bulutlu 29

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU







