Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Bursa sabah namaz vakitleri ve Bursa Ramazan imsakiyesi, Bursa sahur saatleri gibi Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

BURSA SAHUR VE İMSAK VAKİTLERİ 2023

Bursa imsak vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Bursa sabah ezanı ve Bursa imsak, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ