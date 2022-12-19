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TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 - Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2.Lig'in 19. haftasında Bursaspor, Timsah Park'ta Nazilli Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı Yeşil-Beyazlılar Hasan Sabri Karaca'nın attığı gol ile 1-0 kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursaspor- Nazilli Belediyepsor ÖZET: TFF 2. LİG Bursaspor 1- Nazilli Belediyespor 0
Bursaspor Nazilli Belediyespor

TFF 2.Lig'in 19. haftasında Bursaspor, Timsah Park'ta Nazilli Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı Yeşil-Beyazlılar Hasan Sabri Karaca'nın attığı gol ile 1-0 kazandı.

Bursaspor: 1 - Nazilli Belediyespor: 0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Selim Özen xxx, Sinan Bilen xxx, Mehmet Şengül xxx

Bursaspor: Deniz Aydın xxxx, Furkan Emre Ünver xx (Kerem Kök dk. 32 xx), Eren Tunalı xx, Ertuğrul Kurtuluş xxx, Ozan İsmail Koç xx (Samet Bozkurt dk. 79 x), Kubilay Sönmez xx, Hasan Ayaroğlu xx, Enver Cenk Şahin xxx, Mustafa Genç xx (Ömer Görgüc dk. 63 xx), Emre Tepegöz xx (Melih Sağlam dk. 79 x), Berat Altındiş xx (Hasan Basri Karaca dk. 63 xxxx)

Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan xxx, Mehmet Ersavaş xxx, Emre Toptan xxx, Bilal Ceylan xxx, Hakkı Can Aksu xxx, Furkan Apaydın xxx (Nuh Aşkın dk. 72 xx), Şükrü Kaan Kılıçaslan xx (Ahmet Gökbayrak dk. 77 x), Alim Harlak xxx, Cemal Şener xx (Mert Özyıldırım dk. 46 xx), Berkay Aydoğmuş xx, Anıl Arıcıoğlu xx

Goller: Hasan Sabri Karaca (dk. 84) (Bursaspor)

Kırmızı Kart: Alim Harlak (dk. 90) (Nazilli Belediyespor)

Sarı Kartlar: Furkan Apaydın, Berkay Aydoğmuş, Hakkı Can Aksu, Nurettin Çağlar, Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor), Kerem Kök, Kubilay Sönmez, Ömer Turan Görgüc, Enver Cenk Şahin (Bursaspor)

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