İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınav, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs imkânı sağlıyor. 2025 yılı bursluluk sınavı için başvurular tamamlandı. Peki, İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?