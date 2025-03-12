Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. İlköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği sınav için başvurular 3 Mart’ta sona erdi. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025 bursluluk sınavı belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Sınavın yapılacağı ay ve günle ilgili detaylar, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınav, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs imkânı sağlıyor. 2025 yılı bursluluk sınavı için başvurular tamamlandı. Peki, İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?
2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 İOKBS sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının yapılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayacak.
BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.