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İOKBS Ocak ayı burs ücreti hesaplara yatacak?
Milli Eğitim Bakanlığından burs desteği alan öğrenciler İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs ücretinin yatmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ve lise 9,10 ve 11’nci sınıf kademesinde eğitim gören öğrencilere yönelik her yıl ödenen İOKBS bursluluk ücretinin ne zaman yatacağı merak kazandı. PBYS bursluluk parası yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
8:18 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İOKBS bursluluk ücreti

İOKBS bursluluk ücreti

MEB tarafından 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf seviyelerine ödemesi yapılan bursluluk paraları, aylık olarak ödenirken, ödemeler illere göre farklılık göstermektedir. Peki, "İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak?

İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk ücretleri, öğrenci hesaplarına her ay yatırılmaktadır. Bursluluk ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilir. 2023 yılının Ocak ayı burs ödemelerinin ayın 25’ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL’ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvuru işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında meb.gov.tr adresindne veya e-Okul üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin velileri başvurularını çocuğun eğitim gördüğü okul müdürlükleri üzerinden yapabilir.

Başvuru için her yıl belirlenen fert başına düşen toplam yıllık miktarın sınırı geçmemesi gerekmektedir. 2022 yılında bu şart 18 bin 160 TL olarak belirlenmişti.Diğer başvuru şartları;

* T.C. vatandaşı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan,* Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

* İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.

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#ocak iokbs
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İOKBS Ocak ayı burs ücreti hesaplara yatacak?
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