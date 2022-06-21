Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş -Küçükbaş kurbanlık fiyatları fiyat aralığı 2022

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları 2022 durumu araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı 9-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında yaşanacak. Bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar, Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Büyükbaş - küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? araştırması yapıyor. İşte güncel rakamlar...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2022?

İstanbul'da birçok ilçede yaklaşan Kurban Bayramı Hazırlıkları devam ediyor, çadırlar kuruluyor kesim alanları düzenleniyor.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan kurban kesim ve satış alanında ise vatandaşlar kurbanlarını seçmek için gelmeye başladı.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kurban satışı yapılırken el sıkışılmıyordu.

2 yıl boyunca devam eden tedbirlerin ardından bu yıl ilk kez kurban satıcıları ile vatandaşlar kurbanlık alışverişlerinde el sıkıştı.

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Bu yıl büyükbaş hayvanlar 27 bin Türk Lirasından satışa başlanıyor, 95 bin Türk Lirasına kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlar ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor. Kurban satıcıları bu yıl fiyatların geçen yılan oranlar 3 katına kadar çıktığını ifade ediyor.

KURBANLIK FİYATLARI 2022 LİSTESİ - DİYANET

Kurban fiyatları 2022 için büyükbaş ve küçükbaş araştırmaları hız kazandı. Diyanet ile belirlenen il bazlı fiyatlar ortalamada şöyle seyredecek:

KURBAN FİYATLARI 2022 ANTALYA

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 GAZİANTEP

Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL

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KURBAN FİYATLARI 2022 ADANA

Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 BURSA

Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 İZMİR

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 KOCAELİ

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 İSTANBUL

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 ANKARA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

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KURBAN FİYATLARI 2022 KONYA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 ŞANLIURFA

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 DİYARBAKIR

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 MERSİN

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN KESİM FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.

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KURBAN HİSSE BEDELİ NE KADAR 2022?

Küçükbaş hayvanda hisse bedeli aranmıyor. Büyükbaş hayvanda da en fazla 7 kişi ortak kesim yapabiliyor.

Büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, büyükbaş hisse bedelinin 4 bin 300 TL arasında olduğu söylenebilir.

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