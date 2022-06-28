Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatili kaç gün olacağı merak ediliyordu. Bu yıl hafta sonu başlayacak olan Kurban Bayramı’nın birinci günü, hafta ortasında sona erecek. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurban bayramı tatili süresini açıkladı.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.