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Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!

Kurban Bayramı'nın tarihi ve tatil günleri temmuz ayı öncesi öne çıkan konulardan oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile Kurban Bayram'ının son günleri aynı hafta içerisine geliyor. İki resmi tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarıldığını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte, detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 4 gün mü 9 gün mü olacak? Erdoğandan Kurban Bayramı tatili süresini açıkladı!
Kurban bayramı tatili 2022

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatili kaç gün olacağı merak ediliyordu. Bu yıl hafta sonu başlayacak olan Kurban Bayramı’nın birinci günü, hafta ortasında sona erecek. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurban bayramı tatili süresini açıkladı.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

Kurban bayramı namaz saatleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Diyanet il il bayram namazı vakitleri ( 9 Temmuz 2022)
ÖZGÜN
Kurban bayramı namaz saatleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Diyanet il il bayram namazı vakitleri ( 9 Temmuz 2022)
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