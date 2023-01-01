Hatay TOKİ kuraları çekiliyor! TOKİ Hatay canlı kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Hatay’da TOKİ için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak. 12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri arasında Hatay TOKİ kura tarihleri de merak ediliyor. Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura çekilişi 2-5 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Peki, Hatay TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2022 Hatay TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Hayat TOKİ kuraları ne zaman, saat kaçta?

2 Ocak Pazartesi günü Hayat merkez 1100 ve İskenderun’da 350 konutun kurası ile başlayacak olan Hatay TOKİ kuraları 5 Ocak’ta tamamlanacak. Gerçekleştirilecek olan TOKİ Hatay kura çekimi sonrasında 5 bin 25 konut konutun hak sahibinin belirlenecek.

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Hatay canlı TOKİ kura çekilişi nasıl izlenir?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Hatay sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Hatay TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilecek?

TOKİ Hatay kura çekimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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