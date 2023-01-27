Muğla TOKİ arsa kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. 350-500 metrekare arasındaki arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlıyor. Peşin olarak yüzde 10'luk bir kısmının verileceği arsaların ilk taksidi ise 1 yıl sonra ödenecek. Arsa başvuruları 15 Kasım’da tamamlandı. 13 bin arsa kontenjanının verildiği Muğla Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Muğla TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muğla arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.