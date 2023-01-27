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Muğla TOKİ kura sonuçları
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sıra Muğla'ya geldi. TOKİ tarafından düzenlenen Muğla çekilişi 28-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çekiliş, TOKİ resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar yapılır yapılmaz adaylar sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.
TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. TOKİ kura çekilişleri canlı olarak da izlenebiliyor.
MUĞLA MERKEZ 1100 konut
MUĞLA BODRUM 150 konut
MUĞLA FETHİYE 53 konut
MUĞLA KÖYCEĞİZ TOPARLAR 292 konut
MUĞLA MİLAS 100 konut
MUĞLA SEYDİKEMER 2. ETAP 200 konut
MUĞLA KAVAKLIDERE ÇAMYAYLA 55
MUĞLA YATAĞAN 2. ETAP 300 konut
MUĞLA KAVAKLIDERE 350