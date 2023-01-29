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TOKİ Muğla kura çekimi sonuçları canlı yayında açıklandı

Muğla TOKİ sosyal konut kura çekilişi devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında Muğla merkez, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Kavalıdere, Yatağan TOKİ kura çekimleri noter huzurunda 2 bin 600 konut için yapılacak. Peki Muğla TOKİ kura sonuçlar nereden nasıl öğrenilir? TOKİ Muğla kura çekilişi canlı yayın ve kura sonuçları sorgulama ekranı.

08:08 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Muğla TOKİ kura sonuçları

Muğla TOKİ kura sonuçları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sıra Muğla'ya geldi. TOKİ tarafından düzenlenen Muğla çekilişi 28-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çekiliş, TOKİ resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar yapılır yapılmaz adaylar sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.

Muğla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi

Sakine Erdoğan

Fethi Kurt

Ömer Doğan

Nazmiye Kartal

Fatma Gök

Akın Delioğlan

Ramazan İlhan

Cansu Torunoğlu

Barış Çantalı

Durkadın Kocael

Kaan Avşr

Nisanur Taş

Feyzullah Şen

Şinasi Bayramoğlu

Muhaddes Kaya

Tayyip Günay

Mustafa Söğütçük

Ziyat Asara

Nejla Merit

Mehmet Girik

Asım Özer

Meral Adaş Arslan

Ayşenur Çelik

Yunus Aydemir

Ümit Çikkan

Fatma Yavuzer

Filiz Kaya

Eren Ataman

Fatma Kahraman

Ahmet Yalçın Alper

Kaan Gölcük

İzzet Ören

Gönül Ay

Sezgin Ay

Melik Kadir Yılmaz

Orhan Yıldız

Emine Kızılkulak

Sami Dan

Mahmut Orhan

Zeki Karasu

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. TOKİ kura çekilişleri canlı olarak da izlenebiliyor.

Muğla TOKİ kura çekilişleri nerede?

MUĞLA MERKEZ 1100 konut

MUĞLA BODRUM 150 konut

MUĞLA FETHİYE 53 konut

MUĞLA KÖYCEĞİZ TOPARLAR 292 konut

MUĞLA MİLAS 100 konut

MUĞLA SEYDİKEMER 2. ETAP 200 konut

MUĞLA KAVAKLIDERE ÇAMYAYLA 55

MUĞLA YATAĞAN 2. ETAP 300 konut

MUĞLA KAVAKLIDERE 350


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#muğla toki kura sonuçları
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