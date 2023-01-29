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Muğla TOKİ kura sonuçları
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sıra Muğla'ya geldi. TOKİ tarafından düzenlenen Muğla çekilişi 28-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çekiliş, TOKİ resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar yapılır yapılmaz adaylar sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.
Sakine Erdoğan
Fethi Kurt
Ömer Doğan
Nazmiye Kartal
Fatma Gök
Akın Delioğlan
Ramazan İlhan
Cansu Torunoğlu
Barış Çantalı
Durkadın Kocael
Kaan Avşr
Nisanur Taş
Feyzullah Şen
Şinasi Bayramoğlu
Muhaddes Kaya
Tayyip Günay
Mustafa Söğütçük
Ziyat Asara
Nejla Merit
Mehmet Girik
Asım Özer
Meral Adaş Arslan
Ayşenur Çelik
Yunus Aydemir
Ümit Çikkan
Fatma Yavuzer
Filiz Kaya
Eren Ataman
Fatma Kahraman
Ahmet Yalçın Alper
Kaan Gölcük
İzzet Ören
Gönül Ay
Sezgin Ay
Melik Kadir Yılmaz
Orhan Yıldız
Emine Kızılkulak
Sami Dan
Mahmut Orhan
Zeki Karasu
TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. TOKİ kura çekilişleri canlı olarak da izlenebiliyor.
MUĞLA MERKEZ 1100 konut
MUĞLA BODRUM 150 konut
MUĞLA FETHİYE 53 konut
MUĞLA KÖYCEĞİZ TOPARLAR 292 konut
MUĞLA MİLAS 100 konut
MUĞLA SEYDİKEMER 2. ETAP 200 konut
MUĞLA KAVAKLIDERE ÇAMYAYLA 55
MUĞLA YATAĞAN 2. ETAP 300 konut
MUĞLA KAVAKLIDERE 350