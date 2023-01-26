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Muğla TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Muğla TOKİ arsa kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. 350-500 metrekare arasındaki arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlıyor. Peşin olarak yüzde 10'luk bir kısmının verileceği arsaların ilk taksidi ise 1 yıl sonra ödenecek. Arsa başvuruları 15 Kasım’da tamamlandı. 13 bin arsa kontenjanının verildiği Muğla Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Muğla TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muğla arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

13:20 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Muğla TOKİ kura sonuçları

Muğla TOKİ kura sonuçları

TOKİ arsa başvuru sonuçları
araştırılıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemeleri ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle sabit ödemelerle yapılabilecek. Peki Muğla TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Muğla arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Muğla TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 7’nci etap kuralarının 12 ilde 8 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi. Muğla TOKİ sosyal konutlarında kuralar 28-29 Ocak'ta 2 bin 600 konut için çekilecek. Muğla TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Muğla TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Muğla kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Muğla TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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32 dakika önce
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Muğla TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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