Fenerbahçe-Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için geçmesi gereken son engel olan Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur için avantajı kaptı. Şimdi sırada rövanş maçı var. Peki, karşılaşma ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE AUTRİA WİEN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i 25 Ağustos Perşembe günü ağırlayacağı play-off turu rövanş maçı Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, müsabakayı Manzano yönetecek. Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

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Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.