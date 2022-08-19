Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, zorlu deplasmandan galip ayrılmak istiyor. İşte maçın ayrıntıları...
SİVASSPOR MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor'un Malmö karşısındaki ilk maçı deplasmanda, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
SİVASSPOR MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Bu mücadelenin rövanş karşılaşması ise 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.
MALMÖ - SİVASSPOR İLK 11'LER:
Malmö: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Thelin, Birmancevic.
Sivasspor: Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, James.
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