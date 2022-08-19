Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Sivasspor, Malmö deplasmanına konuk oluyor. Demir Grup Sivasspor-Malmö maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic görev alacak. Maçın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve ilk 11 kadrosu merak ediliyor. Peki, Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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