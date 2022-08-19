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Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Sivasspor, Malmö deplasmanına konuk oluyor. Demir Grup Sivasspor-Malmö maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic görev alacak. Maçın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve ilk 11 kadrosu merak ediliyor. Peki, Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor Malmö Rövanş Maçı CANLI: Sivasspor Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor Malmö maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, zorlu deplasmandan galip ayrılmak istiyor. İşte maçın ayrıntıları...

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor'un Malmö karşısındaki ilk maçı deplasmanda, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Bu mücadelenin rövanş karşılaşması ise 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.

MALMÖ - SİVASSPOR İLK 11'LER:

Malmö: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Thelin, Birmancevic.

Sivasspor: Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, James.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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