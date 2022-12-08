Çankırı TOKİ CANLI kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

Çankırı TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 ve 3+1 nitelikli 951 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 8 Aralık Perşembe Çankırı TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...
Çankırı merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Ramazan Akpunar
- Sevilay Kızılkaya
- Selahattin Karayel
- Bekir Ulutaş
- Şehri Esen
- Osman Uzun
- Gülfidan Biçer
- Sinan Keleoğlanoğlu
- İsmail Çağlar
- Ahmet Yıldırım
- Sema Göktaş
- Alaattin Çoban
- Adnan Işık
- Fatma Merdin
- Feride Çiğdem
- Hüseyin Altınel
- Ziya Hallaç
- Seher Gümüş
- Dursun Gökmen
- Zeki Kaplan
- Satılmış Devrük
- Hanife Er
- Hamide Görülü
- Erhan Akcaköse
- Güler bulca
- Ayşe Özkan
- Sündüs Çağlar
- Ömer Ünal
- Esma Yıldırım
- Fatma Selci
- Yakup Aslan
- Hasan Karademir
- Bayram Sarıkaya
- Emine Başlayla
Gülsüm Aydın
Zeynep Erdoğan
Kadir Metin
Ali Kılıç
Erdoğan Çağlar
Meryem Yıldırım
Raif Dinlemez
Duran Yurtsever
Safiye Işık
Güllü Budak
Aysel İzmirlioğlu
Fadime Emir
İlknur Özen
Merve Kara
Sümeyye Güney
Gülşen İrem Kalaycı
Ali Alperen Ünal
Resul Akbaş
Hasan Hüseyin Özcan
Aziz Şan
Coşkun Demirel
Şinasi Yaman
Mehmet Şimşek
Serkan Caner Pehlivan
Ömer Talha Yıldırım
Sultan Kaçar
Zehra Metin
Oğuzhan Çubuk
İbrahim Karakaya
Gökhan Erkin
Şeyma Nur Kara
Alperen Uysal
Hüseyin Oğuzhan Çelik
Furkan Eski
Zeynep Esen
Nursamed Ergün
Çankırı TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Çankırı TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?
ÇANKIRI TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ