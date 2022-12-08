Özgün Çankırı TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi
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Çankırı TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

Çankırı sosyal konut için kura çekimleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Alt ve orta gelir grubu vatandaşlar için hayat geçirilen TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde Türkiye’nin 81 iline inşa edilecek olan konutlar için kura çekimleri başladı. TOKİ kura çekilişi 951 konutun yapılacağı Çankırı'nın Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Merkez, Orta, Şabanözü, Yapraklı ilçelerinde çekildi. Peki TOKİ Çankırı kura çekilişleri belli oldu mu? Çankırı TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Çankırı TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi

Çankırı TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 ve 3+1 nitelikli 951 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 8 Aralık Perşembe Çankırı TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...

Çankırı merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

  • Ramazan Akpunar
  • Sevilay Kızılkaya
  • Selahattin Karayel
  • Bekir Ulutaş
  • Şehri Esen
  • Osman Uzun
  • Gülfidan Biçer
  • Sinan Keleoğlanoğlu
  • İsmail Çağlar
  • Ahmet Yıldırım
  • Sema Göktaş
  • Alaattin Çoban
  • Adnan Işık
  • Fatma Merdin
  • Feride Çiğdem
  • Hüseyin Altınel
  • Ziya Hallaç
  • Seher Gümüş
  • Dursun Gökmen
  • Zeki Kaplan
  • Satılmış Devrük
  • Hanife Er
  • Hamide Görülü
  • Erhan Akcaköse
  • Güler bulca
  • Ayşe Özkan
  • Sündüs Çağlar
  • Ömer Ünal
  • Esma Yıldırım
  • Fatma Selci
  • Yakup Aslan
  • Hasan Karademir
  • Bayram Sarıkaya
  • Emine Başlayla

Gülsüm Aydın

Zeynep Erdoğan

Kadir Metin

Ali Kılıç

Erdoğan Çağlar

Meryem Yıldırım

Raif Dinlemez

Duran Yurtsever

Safiye Işık

Güllü Budak

Aysel İzmirlioğlu

Fadime Emir

İlknur Özen

Merve Kara

Sümeyye Güney

Gülşen İrem Kalaycı

Ali Alperen Ünal

Resul Akbaş

Hasan Hüseyin Özcan

Aziz Şan

Coşkun Demirel

Şinasi Yaman

Mehmet Şimşek

Serkan Caner Pehlivan

Ömer Talha Yıldırım

Sultan Kaçar

Zehra Metin

Oğuzhan Çubuk

İbrahim Karakaya

Gökhan Erkin

Şeyma Nur Kara

Alperen Uysal

Hüseyin Oğuzhan Çelik

Furkan Eski

Zeynep Esen

Nursamed Ergün

Elif Karataş

Mustafa Doğan

Kezban Uysal

Ali Öztürk

Medine Akçay

Recep Tayyip Altay

Satı Böyüközkök

Halis Şentürk

Ahmet Hamdi Göngörcü

Mervenur Bilgin

Mustafa Kemal Babademez

Reyhan Medeni

Murat Üzülmez

Hasan Hüseyin Çağlar

Samet Ceylan

Çiğdem Özcan

Mükremin Erdoğan

Salih Uslu

Şahin Harmancı

Şehri Çataklı

Büşra Ekerbiçer

Çankırı merkez Aşağıpelitözü TOKİ kura sonuçları isim listesi

  • Hüseyin Karaca
  • Ali Taş
  • Muhammed Talha Karahasan
  • Adem Ünal
  • Burak Gülcan
  • Oğuzhan Bulut
  • Üzeyir Yılmaz
  • Mahir Ağa
  • Necati Demir
  • Mahmut Çağlar
  • Hüseyin Demirci
  • Selami Erova
  • Muzaffer Şenkaloğlu
  • Erol Emiroğlu
  • Gülay Kırık
  • Ahmet Yiğitoğlu
  • Satılmış Koçoğlu
  • Dudu Dinlemez
  • Dursun Hotoğlu
  • Bekir Danacı
  • Duran Okcu
  • Hüseyin Gümüş
  • Zarife Türkoğlu
  • Şehri Akmeşe
  • Süleyman Acı
  • Pakize Bulut
  • Saniye Yıldırım
  • Yasemin Şentürk
  • İsmet Aydınlı
  • Mustafa Yıldız
  • Satılmış Çalışkan
  • Mustafa Aslan

ÇANKIRI TOKİ KURA SONUÇLARI

Çankırı TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Çankırı TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?

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