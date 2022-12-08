Çankırı TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi Çankırı sosyal konut için kura çekimleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Alt ve orta gelir grubu vatandaşlar için hayat geçirilen TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde Türkiye’nin 81 iline inşa edilecek olan konutlar için kura çekimleri başladı. TOKİ kura çekilişi 951 konutun yapılacağı Çankırı'nın Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Merkez, Orta, Şabanözü, Yapraklı ilçelerinde çekildi. Peki TOKİ Çankırı kura çekilişleri belli oldu mu? Çankırı TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Çankırı TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

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