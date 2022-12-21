TOKİ Yozgat kura sonuçları çekiliyor! 21 Aralık TOKİ Yozgat kura sonuçları, yedek ve asil isim listesi sorgula

Yozgat TOKİ kura sonuçları isim listesi erişime açıldı... Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi doğrultusunda Yozgat'ta inşa edilecek bin 882 konuttan 500 hak sahibi kurayla 20 Aralık tarihinde belirlendi. Yozgat TOKİ kura çekilişi, 21 Aralık'ta da devam ediyor.

YOZGAT CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILIYOR

21 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan TOKİ Yozgat kura çekimi sonrasında 500 konutun hak sahibinin belirlenecek.

YOZGAT TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Yozgat kura çekimi, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema'da 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da gerçekleştiriliyor. Sonuçlar kura çekilişi ile birlikte belli oluyor.

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YOZGAT CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Yozat sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

YOZGAT TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Yozgat kura çekimi,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

12 ilde gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi ile 44 bin 303 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte, 5. etap TOKİ kura çekilişi tarihleri...

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut