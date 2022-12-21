Artvin TOKİ kuraları çekiliyor! TOKİ Artvin canlı kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

Artvin'de TOKİ için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Artvin TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2022 Artvin TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılı bilgiler...

ARTVİN CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILIYOR

21 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan TOKİ Artvin kura çekimi sonrasında 500 konutun hak sahibinin belirlenecek.

ARTVİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Artvin kura çekimi, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema'da 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da gerçekleştiriliyor. Sonuçlar kura çekilişi ile birlikte belli oluyor.

ARTVİN CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Yozat sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

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ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

ARTVİN TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Artvin kura çekimi,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

ARTVİN TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ kura çekilişlerinin yanı sıra evlerin teslim tarihi konusuna da değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kulandı.

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BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Beşinci etap TOKİ kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak.

20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize’den başlayan beşinci etap TOKİ kura çekilişi 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

12 ilde gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi ile 44 bin 303 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte, 5. etap TOKİ kura çekilişi tarihleri...

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

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23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut