TOKİ arsalarına konut yapımı devletin desteği nasıl olacak?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Arsa projesinde inşaat süresinin 2 yıl olduğunu söyleyerek, "Süreçte aksaklıklar yaşanması durumunda vatandaşımıza kolaylık sağlayacağız. Yapım desteği istenmesi halinde TOKİ’miz onlara gerekli desteği sağlayacak." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili müşterek ve müstakil arsa detaylarını anlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut arsasında vatandaşların ister müstakil ister müşterek arsaya diledikleri gibi başvurabileceklerini ifade ederek alt yapısı hazır konut arsaları için hazırlanacak imar planına uygun evleri yapabileceklerini söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ne kadar TOKİ arsa desteği veriyor?

Bakan Kurum, ister müstakil ister müşterek arsalarda, hak sahiplerine konut yapım sürecinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) destek olunacağını söyledi. Bakan Kurum, bakanlığın arsa yapımlarına desteğine ilişkin de, “Faizsiz ve yüzde 40 sübvansiyon söz konusu olacak. Yıllara göre hiçbir atış söz konusu değil.

Müşterekte ise bizim imar planlarında belirlediğimiz parsellere vatandaşlarımız şerefiyesine o alanlarda 4-5 bin metrekarelik parseller oluşturacağız. Vatandaşlarımız bu hisseli parsellerde kendileri bir araya gelerek, ister müteahhite kat karşılığı işlerini verecekler, isterlerse kendileri yapacaklar. İsterlerse de TOKİ Başkanlığımız onlara yapım desteği verecek.” ifadesini kullandı.

TOKİ müşterek arsaların yapımı nasıl olacak?

Aslında müşterek parsellerden konut alan vatandaşlarımız TOKİ'ye müracaat ettiklerinde, TOKİ Başkanlığımız onlar adına aynı sosyal konut projesinde olduğu gibi gelecek onların adına bu süreci yönetecek, ihalesini gerçekleştirecek, yüklenici firmayla sözleşmesini yapacak, inşaatların sürecini takip edecek ve vatandaşımız eğer çoğunlukta bu yönde talep gösterirse en sonunda gidip işte anahtarlarını vatandaşlarımıza verecek."

TOKİ arsa konut yapımı

Arsalara konutu TOKİ mi yapacak?

Bakan Kurum, yıllara göre artış olmayacağını ifade ederek, "Vatandaşımız 10 yıl faizsiz bir şekilde eriştiği arsaya konutlarını TOKİ başkanlığı eliyle yaptırabilecek. Bu çok önemli bir süreç ve imtiyaz. Hazine Maliye Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapım ve finansla ilgili gerekli desteği de sağlayacak. 'Al arsanı da verdik. Git başının çaresine bak' demeyeceğiz. Müşterek arsada hak sahibi olan kişileri birleştireceğiz ve onların adına süreci yöneteceğiz" dedi.

TOKİ müşterek arsalar nereye yapılacak, yer belli mi?

TOKİ konut arsalarıyla ilgili müşterek parseller hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müşterek parsellerde de yine yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde olacak. Bu parseller sosyal konutları yapacağımız yerlere yakın veya içerisindeki alanlar olacak. Biz altyapısını getireceğiz. Yani sosyal konutla birlikte altyapısını hazırlayacağız. Elektriğini, suyunu, yollarını, kaldırımını, bunları yapacağımız için vatandaşımıza altyapısı hazır halde vereceğiz.

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Vatandaşımız müstakilde kendi projesine veya bizim vereceğimiz projeye uygun bir şekilde inşasını yapabilecek.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Bakan Kurum TOKİ kura çekiliş tarihlerine ilişkin olarak da “Mart 2023’e kadar kuralar çekilecek. Noter huzurunda, adaletli bir şekilde yapılacak. Dileyenler yerinde görecek, dileyenler de canlı yayından takip edebilecek. İlk gün ya da son gün başvuran arasında bir fark olmayacak. Kura sonrasında da gerekli işlemler gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesinde inşaatları 2 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Depremle mücadelede de önemli bir adım olacak bu bizim için.” dedi.

ÖZGÜN TOKİ konut başvurusu yapanlar merak ediyordu: Kura çekiliş tarihi açıklandı