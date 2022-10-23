TOKİ konut başvurusu yapanlar merak ediyordu: Kura çekiliş tarihi açıklandı

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını paylaşmasıyla başlayan konut başvuruları, 31 Ekim'de sona erecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konutun 250 bini iki yıl içerisinde tamamlanacak.

TOKİ konut kuraları ne zaman çekilecek?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Konut başvuruları 14 Eylül’de başladı. Kamu bankaları üzerinden başvuru 31 Ekim’de, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek. Kasım ayı itibarıyla da kura çekimleri başlayacak. İlk etapta 250 bin konut planlanırken, rakam 5 yılda 500 bine çıkacak. İnşa süreci ise 25 Ekim’de başlayacak ve 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri atılacak. Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atmaları gerçekleştirecek.

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TOKİ kura sonuçları e devlet sorgulama ekranı için tıklayın

TOKİ başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim 2022 tarihinde son bulacak.

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TOKİ peşinat ne kadar, kaç vade yapılıyor?

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

TOKİ konut

TOKİ taksitleri ne kadar?

TOKİ 3+1 sosyal konut 850 bin TL'lik fiyat üzerinden aylık 3187 TL aylık taksitlerle ödenecek. TOKİ peşinatları 3+1 için 85 bin TL, 2+1 için ise de 60 bin TL olarak belirlendi.

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TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ taksit ödemeleri, kura sonuçlarına göre hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ tarafından sözleşme imzalanacak. sözleşme imzalanmasıyla birlikte TOKİ taksit ödemeleri de başlamış olacak.

TOKİ konut başvuru şartları

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara; Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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