CFR Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Romanya ekibi Cluj'un konuğu olacak. Adana Demirspor, maçın oynanacağı statta bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın saatini bekleyecek. İdman öncesinde teknik direktör Kluivert ve bir oyuncusu da basın toplantısı düzenleyecek. Peki, CFR Cluj - Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

CFR CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu CFR Cluj - Adana Demirspor maçı 27 Haziran Perşembe saat 20.30 ’da başlayacak. Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR, TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA SAHNESİNE ÇIKACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olacak Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Müsabaka öncesi kentteki hazırlıklarını tamamlayan Adana ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan Romanya'nın Cluj-Napoca kentine hareket etti.

Mavi-lacivertli kafilede kulüp başkanı Murat Sancak ile bazı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Sancak'ın bindiği skuterle eşlik ettiği ekipte, morallerin yüksek olduğu görüldü.

Adana Demirspor, maçın oynanacağı statta bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın saatini bekleyecek. İdman öncesinde teknik direktör Kluivert ve bir oyuncusu da basın toplantısı düzenleyecek.

Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek(Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 4'üncü tamamlayan Adana ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanmasıyla, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.







