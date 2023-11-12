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Chelsea - Manchester City maçı: Gol olup yağdırdılar! Tam 8 gol geldi | ÖZET

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelende gol düellosu yaşandı. Futbolseverlerin nefesini kesen Manchester City - Chelsea maçında 8 gol atıldı. Maç 4-4 beraberlikle sona erdi. İşte Chelsea - Manchester City maçı canlı skor, İngiltere Premier Lig puan durumu.

20:41 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 08:47 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Chelsea - Manchester City maçı

Chelsea - Manchester City maçı

'de 12. hafta heyecanı yaşandı. Pep Guardiola yönetimindeki
, deplasmanda Mauricio Pochettino'nun ekibi
ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 19:30'da başladı. Manchester City ile Chelsea arasındaki mücadele, tarihe geçecek bir maça sahne oldu. Gol düellosu şeklinde geçen maç, 90+5’te gelen penaltı golüyle 4-4 beraberlikle sona erdi.

Chelsea - Manchester City maçı canlı skor

Chelsea - Manchester City maçı özeti için
.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 6-1 mağlup etmişti. Chelsea ise Tottenham deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

İngiltere Premier Lig puan durumu

#Chelsea
#Manchester City
#İngiltere Premier Lig
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