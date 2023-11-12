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Barcelona, sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etti | ÖZET

LaLiga 13. hafta maçında Barcelona, sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etti. Gollere 1' Samu, 53' Lewandowski ve 78' Lewandowski’den geldi.

20:28 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Barcelona 2-1 Alaves Maç Özeti

Barcelona 2-1 Alaves Maç Özeti

LaLiga 13. hafta maçında
, evinde Alaves ile karşılaşta. Barcelona ev sahipliğinde oynanan maçı Barça, 2-1 skorla aldı. Barcelona, galibiyeti getiren golleri 53 ve 78. dakikalarda Robert Lawandowski’den geldi. Alaves’in tek golü ise maçın ilk dakikasında Samu’dan geldi.
Alınan bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 30’a yükseltirken,
'in 12 puanda kaldı. Liiğir bir sonraki haftasında Barcelona, Rayo Valleceno ile karılaşacak. Alaves ise Granada ile mücadele edecek.

Barcelona 2-1 Alaves canlı skor

La Liga puan durumu

#Barcelona
#Alaves
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Barcelona, sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etti | ÖZET