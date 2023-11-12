Barcelona 2-1 Alaves Maç Özeti
LaLiga 13. hafta maçında
, evinde Alaves ile karşılaşta. Barcelona ev sahipliğinde oynanan maçı Barça, 2-1 skorla aldı. Barcelona, galibiyeti getiren golleri 53 ve 78. dakikalarda Robert Lawandowski’den geldi. Alaves’in tek golü ise maçın ilk dakikasında Samu’dan geldi.
Alınan bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 30’a yükseltirken,
'in 12 puanda kaldı. Liiğir bir sonraki haftasında Barcelona, Rayo Valleceno ile karılaşacak. Alaves ise Granada ile mücadele edecek.
Barcelona 2-1 Alaves canlı skor
Barcelona 2-1 Alaves canlı skor
La Liga puan durumu
La Liga puan durumu
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