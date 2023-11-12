ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 19:30'da başladı.

ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 19:30'da başladı.

'de 12. hafta heyecanı yaşandı. Pep Guardiola yönetimindeki

'de 12. hafta heyecanı yaşandı. Pep Guardiola yönetimindeki

Chelsea - Manchester City maçı özeti için

Chelsea - Manchester City maçı özeti için

Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 6-1 mağlup etmişti. Chelsea ise Tottenham deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.