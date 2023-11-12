Chelsea - Manchester City maçı
'de 12. hafta heyecanı yaşandı. Pep Guardiola yönetimindeki
, deplasmanda Mauricio Pochettino'nun ekibi
ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 19:30'da başladı.
Chelsea - Manchester City maçı canlı skor
Chelsea - Manchester City maçı canlı skor
Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 6-1 mağlup etmişti. Chelsea ise Tottenham deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
İngiltere Premier Lig puan durumu
İngiltere Premier Lig puan durumu
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2 saat önce